Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136A Bùi văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, làm viêc với khách hàng từ quản lý đưa xuống.
- Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng về Điện lạnh, Điện năng lượng mặt trời.
- Thuyết phục, tư vấn khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ.
- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ gửi Quản lý
- Tiếp nhận thông tin khách hàng, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.
- Hợp tác cùng team thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện Lạnh hoặc các chuyên ngành Kinh Doanh
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
- Ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật: năng lượng mặt trời, điện tử, điện lạnh, xây dựng, nội thất...
- Thành thạo tin học văn phòng
- Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng hợp tác với đồng nghiệp, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm + % Hoa hồng hấp dẫn
- Các chế độ phúc lợi, tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Có cơ hội thăng tiến lên quản lý
- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 136A, đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

