Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136A Bùi văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7

- Tìm kiếm khách hàng mới, làm viêc với khách hàng từ quản lý đưa xuống.

- Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng về Điện lạnh, Điện năng lượng mặt trời.

- Thuyết phục, tư vấn khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ.

- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ gửi Quản lý

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.

- Hợp tác cùng team thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện Lạnh hoặc các chuyên ngành Kinh Doanh

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật: năng lượng mặt trời, điện tử, điện lạnh, xây dựng, nội thất...

- Thành thạo tin học văn phòng

- Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng hợp tác với đồng nghiệp, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm + % Hoa hồng hấp dẫn

- Các chế độ phúc lợi, tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Có cơ hội thăng tiến lên quản lý

- Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

