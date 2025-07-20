Tuyển Giáo viên Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S
- Hà Nội: C35 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Giảng dạy chương trình Ngữ văn cấp THCS-THPT
Lập kế hoạch, chuẩn bị và trình bày các bài học.
Tổ chức các lớp học, phát triển nguồn tài liệu học và xây dựng môi trường học tập để khuyến khích học sinh học tập tích cực
Tạo động lực cho học sinh bằng phong cách giảng dạy nhiệt tình, giàu trí tưởng tượng
Tư vấn và phối hợp với Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, BGH Nhà trường
Duy trì kỷ luật lớp học
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động học tập của học sinh.
Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học
Thông tin tới phụ huynh về tình hình học tập và sự tiến bộ của học sinh
Giải đáp các thắc mắc của phụ huynh nếu có
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí tương đương
Không bị mắc lỗi phát âm
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe tốt.
Yêu nghề, am hiểu tâm lý học sinh.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tạo mối quan hệ tốt giữa và Thầy – Trò.
Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa tại trường + các khoản phụ cấp khác.
- Các chế độ phúc lơi và đãi ngộ theo Quy định của Pháp luật.
- Được đào tạo theo lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch- Có cơ hội phát triển và thể hiện năng lực quản lý theo quy mô, chiến lược phát triển của Nhà trường.
- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ tuổi, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.
- Được hưởng Chính sách ưu đãi dành cho con em CBNV, khi tham gia học tập tại Trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
