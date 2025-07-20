Tuyển Giáo viên Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C35 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giảng dạy chương trình Ngữ văn cấp THCS-THPT

Lập kế hoạch, chuẩn bị và trình bày các bài học.

Tổ chức các lớp học, phát triển nguồn tài liệu học và xây dựng môi trường học tập để khuyến khích học sinh học tập tích cực

Tạo động lực cho học sinh bằng phong cách giảng dạy nhiệt tình, giàu trí tưởng tượng

Tư vấn và phối hợp với Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, BGH Nhà trường

Duy trì kỷ luật lớp học

Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động học tập của học sinh.

Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học

Thông tin tới phụ huynh về tình hình học tập và sự tiến bộ của học sinh

Giải đáp các thắc mắc của phụ huynh nếu có

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí tương đương

Không bị mắc lỗi phát âm

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe tốt.

Yêu nghề, am hiểu tâm lý học sinh.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tạo mối quan hệ tốt giữa và Thầy – Trò.

Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận + thưởng hiệu quả theo kì

- Ăn trưa tại trường + các khoản phụ cấp khác.

- Các chế độ phúc lơi và đãi ngộ theo Quy định của Pháp luật.

- Được đào tạo theo lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch- Có cơ hội phát triển và thể hiện năng lực quản lý theo quy mô, chiến lược phát triển của Nhà trường.

- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ tuổi, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.

- Được hưởng Chính sách ưu đãi dành cho con em CBNV, khi tham gia học tập tại Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường phổ thông liên cấp H.A.S

