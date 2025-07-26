Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 10, Khu BT4 - 1 khu đô thị Vinaconex 3, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các dòng xe nâng người.

Chẩn đoán và sửa chữa sự cố liên quan đến hệ thống điện, cơ khí, thủy lực, bo mạch, ắc quy,...

Hướng dẫn khách hàng vận hành thiết bị an toàn, hỗ trợ xử lý sự cố tại công trường (nếu phát sinh).

Ghi nhận nhật ký kỹ thuật, báo cáo kết quả bảo trì/sửa chữa cho quản lý.

Kiểm tra thiết bị trước và sau khi bàn giao tại kho hoặc tại dự án.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, vận hành, kinh doanh) để đảm bảo tiến độ bàn giao và chất lượng thiết bị.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành: Cơ khí, Điện – Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ ô tô,...

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị cơ điện, ưu tiên đã làm với xe nâng người, xe nâng hàng, thiết bị nâng hạ.

Biết đọc sơ đồ điện, tài liệu kỹ thuật cơ bản. Biết tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công trình nếu cần.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 12 triệu VNĐ/tháng (tùy theo năng lực)

Phụ cấp công tác, điện thoại (nếu có)

Được đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN, du lịch hằng năm

Đào tạo nội bộ và nâng cao tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ SHS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin