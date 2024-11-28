Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Technosoft, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh Domain/Hosting/Server Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Lập kế hoạch tiếp cận, bán sản phẩm phần mềm giáo dục cho các thị trường tiềm năng. (được cung cấp Data Khách hàng)

Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng tiềm năng để duy trì và phát triển mối quan hệ.

Tham gia các buổi giới thiệu, hội thảo, hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết trình, thuyết minh sản phẩm trước khách hàng các tỉnh thành trong khu vực được phân công.

Thực hiện công việc được phân công và nhiệm vụ kinh doanh hàng ngày: theo dõi công việc, chăm sóc định kỳ khách hàng, thực hiện viết kế hoạch tiếp xúc khách hàng, tạm ứng, hoàn ứng và báo cáo công việc...

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng về CNTT, QTKD, Luật, Kinh tế và các chuyên ngành tương đương

Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng và telesale

Đã từng làm việc với các cơ quan, trường học là một lợi thế lớn

Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin tốt.

Năng động và quản lý thời gian, công việc tốt, có tổ chức, sắp xếp rõ ràng.

Vận dụng kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt.

Chăm chỉ, kiên trì, có mục tiêu phấn đấu trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác.

Cam kết làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình : 15.000.000 - 20.000.000/tháng (LC: 9.200.000 - 13.500.000, không phụ thuộc KPI)

Thưởng: tháng 13 và các khen thưởng khác: Đặc biệt + sáng kiến + Dự án + lợi tức/cổ phần

Chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước. (tối thiểu 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày nghỉ sinh nhật cá nhân hưởng nguyên lương/năm áp dụng sau thử việc).

Tham gia các hoạt động văn hóa, Teambuilding, nghỉ mát hàng năm tại Công ty.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm do Công ty tổ chức hoặc các khóa học phát triển khả năng lãnh đạo, đào tạo quản lý cấp trung bên ngoài.

Tổ chức công đoàn: chăm sóc sức khỏe, ốm đau, hiếu hỉ

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, nhiều thử thách, thường xuyên được đào tạo, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin