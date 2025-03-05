Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài Hoa hồng doanh thu theo KPI. Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày. Phụ cấp xăng xe. Phụ cấp công tác phí. Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng

Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, yêu thích công việc kinh doanh, giao tiếp tốt

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 9.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

