Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài Hoa hồng doanh thu theo KPI. Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày. Phụ cấp xăng xe. Phụ cấp công tác phí. Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng
Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, yêu thích công việc kinh doanh, giao tiếp tốt
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 8 - 9.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 11, ngõ 59 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

