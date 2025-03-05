Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
- Hà Nội: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài Hoa hồng doanh thu theo KPI. Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày. Phụ cấp xăng xe. Phụ cấp công tác phí. Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng
Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 9.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI