Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
- Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xây dựng hình ảnh FB/Zalo cá nhân
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Liên hệ chào hàng với các khách hàng cũ trên CRM của công ty
Trả lời tin nhắn khách hàng trên Fanpage (công ty có chạy quảng cáo trên Facebook/Google/TikTok/Instagram)
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (có sẵn Catalog)
Tư vấn các hộp Quà tết cho doanh nghiệp và khách lẻ với mức giá và sản phẩm linh hoạt - tùy giá tiền mà khách lựa chọn
Hỗ trợ làm hợp đồng cho khách hàng.
Chốt đơn, quản lý đơn hàng, thời gian giao hàng và giải quyết các vấn đề khiếu nại về các đơn hàng có liên quan.
Theo dõi công nợ, nhắc nhở khách hoàn thành công nợ theo đúng thời hạn hợp đồng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc: Có kinh nghiệm Sale Online/Chăm sóc Khách hàng Online từ 1 năm
Ưu tiên: Có kinh nghiệm Sale B2B
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Có laptop cá nhân
Làm việc fulltime
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp + KPI (Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000)
Thử việc 1-2 tuần hưởng 100% lương
Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính, cầm tay chỉ việc tận tình
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức ngành-nghề
Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ trưa 1,5h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
