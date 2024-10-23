Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng hình ảnh FB/Zalo cá nhân Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới Liên hệ chào hàng với các khách hàng cũ trên CRM của công ty Trả lời tin nhắn khách hàng trên Fanpage (công ty có chạy quảng cáo trên Facebook/Google/TikTok/Instagram) Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (có sẵn Catalog) Tư vấn các hộp Quà tết cho doanh nghiệp và khách lẻ với mức giá và sản phẩm linh hoạt - tùy giá tiền mà khách lựa chọn Hỗ trợ làm hợp đồng cho khách hàng. Chốt đơn, quản lý đơn hàng, thời gian giao hàng và giải quyết các vấn đề khiếu nại về các đơn hàng có liên quan. Theo dõi công nợ, nhắc nhở khách hoàn thành công nợ theo đúng thời hạn hợp đồng

Xây dựng hình ảnh FB/Zalo cá nhân

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Liên hệ chào hàng với các khách hàng cũ trên CRM của công ty

Trả lời tin nhắn khách hàng trên Fanpage (công ty có chạy quảng cáo trên Facebook/Google/TikTok/Instagram)

Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (có sẵn Catalog)

Tư vấn các hộp Quà tết cho doanh nghiệp và khách lẻ với mức giá và sản phẩm linh hoạt - tùy giá tiền mà khách lựa chọn

Hỗ trợ làm hợp đồng cho khách hàng.

Chốt đơn, quản lý đơn hàng, thời gian giao hàng và giải quyết các vấn đề khiếu nại về các đơn hàng có liên quan.

Theo dõi công nợ, nhắc nhở khách hoàn thành công nợ theo đúng thời hạn hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Có kinh nghiệm Sale Online/Chăm sóc Khách hàng Online từ 1 năm Ưu tiên: Có kinh nghiệm Sale B2B Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng Có laptop cá nhân Làm việc fulltime

Bắt buộc: Có kinh nghiệm Sale Online/Chăm sóc Khách hàng Online từ 1 năm

Ưu tiên: Có kinh nghiệm Sale B2B

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Có laptop cá nhân

Làm việc fulltime

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp + KPI (Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000) Thử việc 1-2 tuần hưởng 100% lương Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính, cầm tay chỉ việc tận tình Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức ngành-nghề Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ trưa 1,5h)

Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 + Phụ cấp + KPI (Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000)

Thử việc 1-2 tuần hưởng 100% lương

Môi trường làm việc thoải mái, sếp dễ tính, cầm tay chỉ việc tận tình

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức ngành-nghề

Thời gian làm việc: 8h30-18h00 từ Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ trưa 1,5h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin