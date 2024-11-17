Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Dân Cư Hiệp Phúc, TP Buôn Ma Thuột ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
– Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao
– Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách
– Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới
– Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.
– Thực hiện các công tác bán hàng như: Soạn thảo báo giá, liên hệ đối tác...
– Theo dõi và thực hiện ký kết hợp đồng dự án.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nữ cao từ 1m58 trở lên (Biết đánh golf là một lợi thế)
– Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống
– Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.
– Có khả năng phân tích, tổng hợp
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương cứng + doanh thu (Thu nhập trung bình 10 - 20 triệu)
– Tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng thành tích, thưởng khác theo quy chế công ty, sinh nhật cá nhân, thưởng KPI,...
– Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi,... theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.
– Du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần
– Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
