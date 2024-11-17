Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Dân Cư Hiệp Phúc, TP Buôn Ma Thuột ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao
– Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách
– Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới
– Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.
– Thực hiện các công tác bán hàng như: Soạn thảo báo giá, liên hệ đối tác...
– Theo dõi và thực hiện ký kết hợp đồng dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ cao từ 1m58 trở lên (Biết đánh golf là một lợi thế)
– Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống
– Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.
– Có khả năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng + doanh thu (Thu nhập trung bình 10 - 20 triệu)
– Tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng thành tích, thưởng khác theo quy chế công ty, sinh nhật cá nhân, thưởng KPI,...
– Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi,... theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.
– Du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần
– Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Ngõ 38, Đường Vạn Thịnh, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

