Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Dân Cư Hiệp Phúc, TP Buôn Ma Thuột ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao

– Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách

– Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới

– Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

– Thực hiện các công tác bán hàng như: Soạn thảo báo giá, liên hệ đối tác...

– Theo dõi và thực hiện ký kết hợp đồng dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ cao từ 1m58 trở lên (Biết đánh golf là một lợi thế)

– Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống

– Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.

– Có khả năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng + doanh thu (Thu nhập trung bình 10 - 20 triệu)

– Tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng thành tích, thưởng khác theo quy chế công ty, sinh nhật cá nhân, thưởng KPI,...

– Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi,... theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.

– Du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần

– Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

