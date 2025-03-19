Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 1

- 3, Đường 3/2, Quận 10

- Nhà văn hóa phụ nữ cơ sở 2, Số 2, Nguyễn Đổng Chi, Quận 7, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty
Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng cũ
Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng.
Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để thuyết phục khách tái ký hợp đồng
Chủ động gửi các thông tin ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng cũ để thuyết phục họ mua mới sản phẩm dịch vụ của công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình ưu đãi vào các dịp lễ, tết; tri ân khách hàng; giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới để tiếp cận, thu hút các đối tượng khách hàng.
Làm các báo cáo công việc theo định kỳ, phát sinh.
Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn
Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc;
Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10,000,000 – 30,000,000 VND
Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương nếu đạt hiệu xuất công việc cao
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Miễn phí tập gym, yoga, boxing,...
Giảm 40% chăm sóc da tại hệ thống làm đẹp của Casa Spa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Omfit Gym Và Yoga

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1 - 3 đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

