Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Thành thạo hoặc có định hướng phát triển ít nhất một trong các mảng: Frontend / Backend / Mobile / AI – ML / Fullstack.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các công nghệ sau:

• Biết sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình: Node.js, Next.js, Typescript, React Native, Python.

• Biết build app, deploy sản phẩm lên web server, Google Play, App Store.

• Có tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi công nghệ mới, cập nhật xu hướng.

• Có tinh thần làm việc, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

• Tham gia phát triển và tối ưu các hệ thống Web/App hiện có và mới.

• Thiết kế, triển khai tính năng mới cho các sản phẩm công nghệ (ETech, FinTech, App cộng đồng...).

• Phối hợp với team để đề xuất và thực hiện giải pháp kỹ thuật tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu năng hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có sản phẩm cá nhân, GitHub/Portfolio rõ ràng.

• Đã từng tham gia dự án thực tế

• Những bạn có khả năng làm việc độc lập là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10 – 30 triệu VNĐ/tháng, theo năng lực.

• Tăng lương định kỳ mỗi 3 tháng, thưởng theo hiệu suất, thưởng tháng 13.

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, từ 08h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

• Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

• Phúc lợi khác: Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, team building hằng năm.

• Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao.

• Nếu bạn có ý tưởng sáng tạo, công ty sẵn sàng hỗ trợ khởi động dự án riêng, cùng phát triển trong hệ sinh thái của WinWin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN

