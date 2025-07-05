Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tham gia các dự án lớn. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Viễn thông, an toàn thông

tin, FinTech...

- Các sản phẩm cung cấp cho khách hàng chủ yếu là các đơn vị trong Viettel trong nước và Quốc tế.

- Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống web theo yêu cầu.

- Trao đổi với designer về thiết kế UI/UX của sản phẩm

- Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về đồ họa trên giao diện

- Đối với vị trí Team Leader: quản lý Team Dev & hỗ trợ quản trị dự án trong việc lập kế hoạch

- Phát triển sản phẩm ứng dụng với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao

- Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu

- Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

- Thành thạo.Javascript, TypeScript, ReactJS

- Có kinh nghiệm làm việc với Redux, Recoil, OpenAPI, Figma

- Có kiến thức về React Native là lợi thế

- Biết sử dụng Linux, Docker, Git Flow…

- Khả năng đọc hiểu tài liệu và làm việc độc lập.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.

- Được đào tạo về các công nghệ mới, nhiều cơ hội tham giao các dự án thực tế.

- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí leader, manager cao hơn.

- Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt.

- Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo thành tích hàng tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

