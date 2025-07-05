Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tham gia các dự án lớn. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Viễn thông, an toàn thông
tin, FinTech...
- Các sản phẩm cung cấp cho khách hàng chủ yếu là các đơn vị trong Viettel trong nước và Quốc tế.
- Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống web theo yêu cầu.
- Trao đổi với designer về thiết kế UI/UX của sản phẩm
- Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về đồ họa trên giao diện
- Đối với vị trí Team Leader: quản lý Team Dev & hỗ trợ quản trị dự án trong việc lập kế hoạch
- Phát triển sản phẩm ứng dụng với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao
- Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu
- Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
- Thành thạo.Javascript, TypeScript, ReactJS
- Có kinh nghiệm làm việc với Redux, Recoil, OpenAPI, Figma
- Có kiến thức về React Native là lợi thế
- Biết sử dụng Linux, Docker, Git Flow…
- Khả năng đọc hiểu tài liệu và làm việc độc lập.
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh.
- Được đào tạo về các công nghệ mới, nhiều cơ hội tham giao các dự án thực tế.
- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí leader, manager cao hơn.
- Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt.
- Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo thành tích hàng tháng, quý, năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 5, Ngõ 76, Phố Trần Thái Tông, Tổ 19, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

