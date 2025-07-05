Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Xuân ổ
- Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn, tư vấn khách hàng các thông tin về sản phẩm, các chế độ, chính sách của công ty
- Chăm sóc và phát triển kênh phân phối sản phẩm
- Phối hợp với phòng kinh doanh thương lượng, ký kết hợp đồng
- Mở rộng nguồn thị trường, thúc đẩy việc bán hàng
- Hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng.
- Quản lý và kết hợp chặt chẽ với kế toán thu hồi công nợ đúng hạn.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nam
- Có phương tiện đi lại ( xe máy )
- Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến trong công việc
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales là lợi thế
-Cởi mở , sẵn sàng học hỏi , tiếp thu các góp ý phản hồi.
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập :
• LCB 8 -10 triệu + % DS bán hàng => Tổng Thu nhập ( 10 triệu - 30 triệu ........ )
• Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số
• Thưởng tháng, quý, năm
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật lao động như: BHXH , BHYT, BHTN...
- Được hỗ trợ chi phí công tác
- Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách
