Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Xuân ổ - Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn, tư vấn khách hàng các thông tin về sản phẩm, các chế độ, chính sách của công ty

- Chăm sóc và phát triển kênh phân phối sản phẩm

- Phối hợp với phòng kinh doanh thương lượng, ký kết hợp đồng

- Mở rộng nguồn thị trường, thúc đẩy việc bán hàng

- Hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng.

- Quản lý và kết hợp chặt chẽ với kế toán thu hồi công nợ đúng hạn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam

- Có phương tiện đi lại ( xe máy )

- Trung thực, ham học hỏi, nhiệt tình, chăm chỉ, có thái độ cầu tiến trong công việc

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales là lợi thế

-Cởi mở , sẵn sàng học hỏi , tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập :

• LCB 8 -10 triệu + % DS bán hàng => Tổng Thu nhập ( 10 triệu - 30 triệu ........ )

• Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số

• Thưởng tháng, quý, năm

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật lao động như: BHXH , BHYT, BHTN...

- Được hỗ trợ chi phí công tác

- Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Đại Bách

