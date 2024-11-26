Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH PK Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1 TPHCM

Nhân viên kinh doanh

Quản lý doanh thu và hoàn thành mục tiêu doanh số:

Đóng vai trò tiên phong trong việc tạo doanh thu, đạt và vượt các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất doanh thu, cung cấp các chiến lược điều chỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số.

Xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng, thúc đẩy hiệu suất và hiệu quả doanh thu của đội ngũ BD.

Phát triển thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh:

Chủ động nghiên cứu và mở rộng thị trường, phân tích xu hướng ngành và hoạt động đối thủ để tìm kiếm cơ hội chiến lược.

Cung cấp hiểu biết sâu sắc cho Quản lý BD, góp phần vào chiến lược định vị PK Agency hiệu quả và phát triển các kế hoạch tối ưu hóa doanh thu phù hợp với nhu cầu thị trường.

Quản lý nguồn khách hàng và xây dựng mối quan hệ chiến lược:

Tạo nguồn và phát triển danh sách khách hàng tiềm năng cao cấp thông qua kết nối chuyên sâu, thiết lập mối quan hệ lâu dài.

Hỗ trợ Quản lý BD trong việc xây dựng kế hoạch duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Đảm bảo giao tiếp và duy trì mối quan hệ liên tục với các đối tác kinh doanh, thúc đẩy cơ hội hợp tác lâu dài.

Triển khai chiến lược bán hàng và hỗ trợ đào tạo nhân viên:

Phối hợp chặt chẽ với Quản lý BD để thiết lập và thực thi các chiến lược bán hàng hiệu quả và đồng nhất.

Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn cho các nhân viên BD mới, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng để đạt hiệu quả tối ưu.

Tham gia vào quá trình chuẩn bị và trình bày các đề xuất kinh doanh và thuyết trình trước khách hàng cao cấp.

Hỗ trợ hành chính và báo cáo:

Đảm bảo cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng chính xác, chuẩn bị báo cáo chi tiết và hỗ trợ Quản lý BD trong các hoạt động hành chính quan trọng.

Đóng góp vào các cải tiến quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu suất của phòng BD.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về Email MKT và kinh nghiệm về mảng MKT.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quan hệ cá nhân xuất sắc.

Chủ động, có khả năng phân tích sâu và đưa ra các giải pháp chiến lược.

Tinh thần làm việc nhóm và khả năng đào tạo nhân viên hiệu quả.

Tại Công ty TNHH PK Club Thì Được Hưởng Những Gì

Các sự kiện team-building hàng tháng.

Lương tháng thứ 13.

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng vượt chỉ tiêu KPI.

Giờ làm việc giảm (32 giờ) so với các công ty truyền thống.

Nghỉ phép hàng năm theo quy định của chính phủ Việt Nam.

Miễn phí sử dụng dịch vụ của PK Agency.

Bảo hiểm xã hội.

Đào tạo nội bộ khi cần.

Cách Thức Ứng Tuyển

