Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIMCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 354/41/4 Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và đề xuất cải tiến.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Thương mại…

2. Kỹ năng:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Account hoặc Sales.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tư duy dịch vụ khách hàng và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

3. Yêu cầu khác:

Có laptop cá nhân để hỗ trợ quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIMCS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Thưởng hiệu suất, lễ, Tết và lương tháng 13 theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIMCS

