Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Habeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 19 Triệu

1. Công việc chuyên môn liên quan đến công tác phát triển hệ thống bán hàng (RTM).

- Xây dựng các quy trình survey tuyến bán hàng, tối ưu hóa tuyến đường chăm sóc của nhân sự thị trường (NSTT).

- Hướng dẫn, đào tạo SS/SR/SM cách survey, làm tuyến bán hàng, tần suất phục vụ, phân loại kênh bán hàng.

- Phối hợp với bộ phận DMS và Chi nhánh, đưa ra các khuyến cáo, cảnh báo về việc thực thi tuyến bán hàng của SR/SM và hiệu quả hoạt động của điểm bán thông qua các modun báo cáo.

- Tối ưu hóa kênh phân phối.

- Phối hợp với bộ phận DMS trong việc cập nhật dữ liệu tuyến bán hàng cho NSTT.

- Thường xuyên đi thị trường, kiểm tra việc cập nhật MCP. Rà soát, đánh giá tuyến bán hàng.

2. Xây dựng và ban hành các quy trình về tuyến bán hàng tiêu chuẩn và mô hình kênh bán hàng.

- Xây dựng mô hình tuyến bán hàng theo khu vực: tuyến thành phố, tuyến huyện, tuyến đồng bằng, tuyến miền núi v.v…

- Xây dựng và triển khai đánh giá điểm bán tiêu chuẩn cho từng loại hình: tạp hóa, ăn uống, nhà hàng, khách sạn.., tiêu chí để trở thành điểm bán tiêu biểu.

3. Công việc khác: Phối hợp với bộ phận Quản lý & Phát triển Nhà phân phối (NPP) trong việc đánh giá năng lực NPP.