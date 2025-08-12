Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Bảo trì hệ thống điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Lập dự toán, dự trù vật tư, thiết bị điện cho dự án.

Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thi công, giám sát chất lượng thi công hệ thống điện.

Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình điện.

Xử lý các sự cố, khắc phục hư hỏng hệ thống điện, nước...

Báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh cho cấp trên.

Hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong toà nhà

Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực điện.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế điện công trình.

Thành thạo các phần mềm thiết kế điện chuyên dụng (AutoCAD, Revit, Dialux...).

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật trong lĩnh vực điện.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán, dự trù vật tư.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

