Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 6 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm bất động sản

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình xem nhà, đàm phán giá và hoàn tất thủ tục giao dịch

Phân tích thị trường bất động sản và cập nhật thông tin về xu hướng, giá cả

Tham gia các sự kiện, hội chợ bất động sản để mở rộng mạng lưới khách hàng

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứ ng viên dưới 30 tuổi. Ưu tiên nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng Anh hoặc Trung hoặc Hàn giao tiếp tốt (4 kĩ năng)

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi

Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế

Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng trong khoảng: 10tr-15tr + hoa hồng ( có thể lên đến 20 đến 30tr tháng ).

Hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số bán hàng.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức bất động sản

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, bao ăn 2 bữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

