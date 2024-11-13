Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sales Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 6 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm bất động sản
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình xem nhà, đàm phán giá và hoàn tất thủ tục giao dịch
Phân tích thị trường bất động sản và cập nhật thông tin về xu hướng, giá cả
Tham gia các sự kiện, hội chợ bất động sản để mở rộng mạng lưới khách hàng
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứ ng viên dưới 30 tuổi. Ưu tiên nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Đại học
Tiếng Anh hoặc Trung hoặc Hàn giao tiếp tốt (4 kĩ năng)
Tiếng Anh hoặc Trung hoặc Hàn giao tiếp tốt (4 kĩ năng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi
Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế
Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng trong khoảng: 10tr-15tr + hoa hồng ( có thể lên đến 20 đến 30tr tháng ).
Hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số bán hàng.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức bất động sản
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, bao ăn 2 bữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THE HOUSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 55 đường 16, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

