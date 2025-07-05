Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Mắt Kính Thanh Lịch làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Mắt Kính Thanh Lịch
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
Công ty Mắt Kính Thanh Lịch

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Mắt Kính Thanh Lịch

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

+ Tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống kế toán của Công ty. Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán.
+ Đảm bảo các giao dịch phát sinh được phản ánh đúng đắn; hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, trật tự. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế và quản trị hệ thống kế toán nội bộ.
+ Theo dõi và tổng hợp số liệu của các nhân viên kế toán. Lập các báo cáo phát sinh hoặc báo cáo định kỳ cho ban giám đốc.
+ Quản lý, phân bổ nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Đề xuất và hỗ trợ việc tổ chức công việc, phân công nhân sự cho bộ phận kế toán
+ Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của nhà nước về kế toán tài chính để tổ chức triển khai thực hiện trong Công ty Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về các chính sách thuế, kế toán.
+ Tham gia đào tạo nhân viên kế toán trong Phòng Kế toán để nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu số năm kinh nghiệm: 02 năm
- Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên
- Yêu cầu khác : Số năm kinh nghiệm: 2 năm trong vị trí tương đương
- Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng làm việc tốt theo hình thức độc lập hoặc nhóm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Làm việc với áp lực công việc cao.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng.
- Sử dụng được tiếng Anh trong công việc.

Tại Công ty Mắt Kính Thanh Lịch Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, bình đẳng và có cơ hội thăng tiến, phát triển tốt.
- Hưởng lương theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định
- Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mắt Kính Thanh Lịch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Mắt Kính Thanh Lịch

Công ty Mắt Kính Thanh Lịch

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 97 Hàng Bông, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

