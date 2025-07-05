Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - A1, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Lập kế hoạch làm việc hàng tuần, hàng tháng

• Đánh giá thị trường, Thu thập thông tin thị trường và đưa ra các phương án phát triển kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn.

• Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trung gian để bán hàng.

• Tư vấn và chốt HĐ, ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP Kinh doanh.

• Báo cáo công việc đầy đủ theo yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng

• Có đam mê với lĩnh vực công nghệ, có kiến thức về smarthome.

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sau là một lợi thế: điện thông minh, nội thất, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng(rèm, cửa, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát....), showroom cửa hang bán đồ công nghệ, điện máy, gia dụng.

• Có kỹ năng về quay chụp, xây dựng kịch bản video, lồng tiếng video hoặc livestream sẽ là một lợi thế.

• Yêu cầu kỹ năng: Giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm

• Kỹ năng văn phòng: Word, Excel, Power Point, Mindmap...

• Yêu cầu khác: Trung thực, có trách nhiệm với công việc, có thể đi công tác tỉnh, khả năng tự học hỏi, kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cơ bản 5-7tr + Hoa Hồng + Thưởng KPIs, 20-30 triệu/ tháng

• Được đào tạo kỹ năng – chuyên môn từ cơ bản đến nâng cao

• Được đào tạo kỹ năng về marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân

• Được tiếp cận với các hệ thống smarthome hàng đầu trong nước và thế giới

• Được hưởng các chương trình ưu đãi nội bộ trong Công ty:

• Được tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, teambuilding

• Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART

