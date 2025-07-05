Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SINH KẾ SỨC KHỎE XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, N01 - T4, Phú Mỹ Complex, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

A. Quản lý tài chính – kế toán

B. Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý

C. Kiểm soát nội bộ và tối ưu quy trình

D. Phân tích tài chính và hỗ trợ lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.

- Am hiểu về hệ thống tài chính, kế toán, thuế và các quy định pháp lý liên quan.

- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Excel…) và các công cụ phân tích tài chính.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SINH KẾ SỨC KHỎE XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Gross: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: Đóng BHXH, bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Bảo Việt) cho bản thân và gia đình.

- Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công Ty, Thưởng lễ, Tết, Sinh Nhật, Hỉ, Hiếu,.... Teambuilding….

- Được làm việc môi trường Tập Đoàn làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Văn phòng làm việc hiện đại phong cách Hàn Quốc đầy đủ tiện nghi: Quầy bar, canteen, bếp ăn, lò vi sóng, tủ lạnh, tủ đựng đồ cá nhân,...)

- Văn hóa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nói KHÔNG với Drama, Toxic.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần cho công việc: Máy tính, Điện thoại bàn, Tủ tài liệu

- Có cơ hội được mentor trực tiếp 1-1 trong quá trình làm việc để phát triển chuyên môn

- Cơ hội mở rộng networking với các Chuyên gia và Quản lý cấp cao, có yếu tố nước ngoài.

- Cơ hội thăng tiến rộng mở

- Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30) Nghỉ trưa 12h- 13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SINH KẾ SỨC KHỎE XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin