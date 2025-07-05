Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Từ 8h - 17h (Nghỉ trưa từ 12h - 13h)., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng, Báo giá – tư vấn – chốt đơn – gia tăng giá trị đơn hàng

- Giới thiệu sản phẩm và chương trình khuyến mãi; hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Quản lý rà soát, lưu trữ hợp đồng kinh doanh, theo dõi, đốc thúc giải quyết công nợ của khách hàng mình phụ trách.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng, xử lý hợp đồng, đốc thúc quá trình hoàn thành hợp đồng cho khách.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và lệnh điều động khi cần thiết

- Hỗ trợ các công việc của các phòng ban khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Thành thạo máy tính văn phòng.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc,...

- Chịu khó, nhiệt tình , chịu được áp lực cao khi cần thiết

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Ưu tiên các bạn trẻ nhiệt huyết

- Có Sức Khoẻ Tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập từ 9 - 15tr/tháng

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN.

+ Thưởng cuối năm, thưởng lễ, tết, chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ, sinh nhật, du lịch theo quy định của Công ty.

+ Được phụ cấp cơm trưa, phụ cấp chuyên cần hàng tháng.

+ Được hưởng các chính sách lợi nhuận, tăng lương định kỳ của Công ty.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

+ Được đào tạo những kỹ năng cần thiết để phát triển đúng định hướng nghề nghiệp.

+ Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

+ Khi vào chính thức: có 12 ngày phép năm.

Địa điểm làm việc: 19/06 đường Vĩnh Phú 17A, phường Vĩnh Phú, Thuận AN, Bình Dương

- Thời gian làm việc: Từ 8h-17h (Nghỉ trưa từ 12h-13h).

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7.

- Lễ/tết được nghỉ hưởng lương theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Vinahardware

