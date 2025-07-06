Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

– Tư vấn khách hàng qua Facebook, Zalo

– Gửi báo giá – chốt đơn – phối hợp với kho đóng hàng

– Chăm khách cũ, tìm thêm khách mới (nếu siêng)

– Gõ nhanh – trả lời khéo – biết sản phẩm là auto lên đơn

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

-Nữ, từ 24 –35 tuổi, nói chuyện thân thiện, không ngại trả lời tin nhắn

-Biết dùng Facebook/Zalo, gõ phím nhanh là điểm cộng

-Nếu đã từng bán hàng online hoặc yêu thích đồ nội thất là lợi thế lớn!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập trung bình: Lương cứng + % Doanh số 20.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ/tháng (thu nhập không giới hạn Không giới hạn)

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.

Lương tháng thứ 13

Thưởng lễ tết và các dịp đặc biệt.

Đi du lịch, nghỉ mát mỗi năm 1 lần

Làm việc trong môi trường vui vẻ, ổn định, không áp lực

Không drama, không áp lực kiểu call 1000 cuộc/ngày

Được hướng dẫn, đào tạo nếu bạn chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN

