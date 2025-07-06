Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
– Tư vấn khách hàng qua Facebook, Zalo
– Gửi báo giá – chốt đơn – phối hợp với kho đóng hàng
– Chăm khách cũ, tìm thêm khách mới (nếu siêng)
– Gõ nhanh – trả lời khéo – biết sản phẩm là auto lên đơn
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
-Nữ, từ 24 –35 tuổi, nói chuyện thân thiện, không ngại trả lời tin nhắn
-Biết dùng Facebook/Zalo, gõ phím nhanh là điểm cộng
-Nếu đã từng bán hàng online hoặc yêu thích đồ nội thất là lợi thế lớn!
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập trung bình: Lương cứng + % Doanh số 20.000.000VNĐ - 30.000.000VNĐ/tháng (thu nhập không giới hạn Không giới hạn)
(thu nhập không giới hạn Không giới hạn)
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty.
Lương tháng thứ 13
Thưởng lễ tết và các dịp đặc biệt.
Đi du lịch, nghỉ mát mỗi năm 1 lần
Làm việc trong môi trường vui vẻ, ổn định, không áp lực
Không drama, không áp lực kiểu call 1000 cuộc/ngày
Được hướng dẫn, đào tạo nếu bạn chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWOOD.VN
