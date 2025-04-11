Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Đi thị trường, Tiếp cận khách hàng, bán hàng, quản lý đội lái xe bán hàng….
Địa điểm làm việc: KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20-30 triệu
Hỗ trợ ăn trưa tạinhà ăn Công ty
Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng hiệu suất công việc
Du lịch, teambuilding 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ1 lần/năm.
Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
