Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và marketing:
Nghiên cứu và phân tích thị trường bất động sản cho thuê (đặc biệt là phân khúc căn hộ dịch vụ), đối thủ cạnh tranh, xu hướng khách hàng và cơ hội phát triển.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm mục tiêu doanh số, tỷ lệ lấp đầy, giá cho thuê, kênh phân phối và ngân sách.
Phát triển chiến lược marketing tổng thể, bao gồm marketing trực tuyến (digital marketing), marketing truyền thống, quan hệ công chúng (PR) và các hoạt động xây dựng thương hiệu.
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt để thu hút khách hàng và tăng tỷ lệ lấp đầy.
Xác định và phát triển các thị trường mục tiêu tiềm năng (ví dụ: khách nước ngoài, chuyên gia, gia đình trẻ).
Tìm kiếm và phát tri các dự án mới và lên chiến lược kinh doanh (ví dụ: tòa nhà, khách sạn mới)
2. Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh:
Quản lý và điều phối đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, giao chỉ tiêu, giám sát hiệu suất và đánh giá kết quả làm việc.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác phân phối (ví dụ: công ty du lịch, đại lý bất động sản, trang web đặt phòng trực tuyến).
Đàm phán và ký kết hợp đồng cho thuê với khách hàng.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các kênh bán hàng và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Đảm bảo quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả từ khâu tư vấn, xem căn hộ đến ký hợp đồng và hỗ trợ sau thuê.
Phối hợp với bộ phận quản lý tòa nhà/khách sạn để đảm bảo chất lượng dịch vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách thuê.
3. Quản lý và điều hành hoạt động marketing:
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trực tuyến trên các kênh như website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn), Google Ads, SEO, email marketing, content marketing.
Quản lý và phát triển nội dung marketing hấp dẫn và phù hợp với từng kênh và đối tượng mục tiêu.
Triển khai các hoạt động marketing truyền thống như quảng cáo trên báo chí, tạp chí, tổ chức sự kiện (nếu phù hợp).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí (nếu cần).
Quản lý ngân sách marketing hiệu quả và theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch marketing.
Phân tích dữ liệu marketing để đánh giá hiệu quả và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.
Đảm bảo sự nhất quán của thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.
4. Quản lý đội ngũ:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh và marketing có năng lực.
Giao việc, hướng dẫn, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
Xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo trong đội nhóm.
Tổ chức các buổi họp định kỳ để cập nhật thông tin, giải quyết vấn đề và đưa ra định hướng.
5. Báo cáo và phân tích:
Theo dõi và báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) về kết quả kinh doanh, hiệu quả marketing, tình hình thị trường và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh cho Ban Giám đốc.
Phân tích dữ liệu kinh doanh và marketing để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bất động sản cho thuê (ưu tiên căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn).
Hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản Hà Nội và phân khúc căn hộ dịch vụ.
Kiến thức vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh và marketing.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giao tiếp xuất sắc.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề.
Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
Thành thạo các công cụ marketing trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Social Media Marketing, Email Marketing).
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trình độ tiếng Anh (Ưu tiên có thể giao tiếp).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 20-30 triệu (Gross + KPI + Phụ cấp + Doanh số)
Thưởng doanh số và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.
Khám sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát cùng công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 216 Hoàng Mai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

