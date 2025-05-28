Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Xây dựng & duy trì hạ tầng hiện tại
CI/CD Pipeline: Thiết lập và duy trì các pipeline tự động hóa quy trình phát triển phần mềm, bao gồm GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, v.v.
Môi trường triển khai: Quản lý và cấu hình môi trường staging và production, đảm bảo quá trình auto-deploy diễn ra an toàn và hiệu quả.
Cloud Infrastructure: Quản lý và tối ưu hóa hạ tầng trên các nền tảng cloud như AWS, bao gồm việc triển khai, giám sát và tối ưu hóa chi phí
2. Giám sát & phản ứng nhanh với hệ thống
Monitoring & Alerting: Thiết lập hệ thống giám sát với các công cụ như Prometheus, Grafana, Sentry, ELK Stack để theo dõi hiệu suất và phát hiện sớm sự cố.
Incident Response: Phân tích và xử lý sự cố kịp thời, thực hiện root-cause analysis và cải tiến quy trình để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
3. Bảo mật & ổn định
Quản lý Secrets: Sử dụng các công cụ như Vault, AWS Secrets Manager để quản lý và bảo vệ thông tin nhạy cảm.
Access Control: Cấu hình và duy trì các chính sách bảo mật như security groups, tường lửa, Single Sign-On (SSO) để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
4. Tối ưu hệ thống
Hiệu suất & Chi phí: Theo dõi và phân tích hiệu suất hệ thống, đề xuất và triển khai các giải pháp tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất và giảm thiểu chi phí vận hành.
Scalability: Làm việc chặt chẽ với các nhóm kỹ thuật để thiết kế và triển khai các kiến trúc hạ tầng có thể mở rộng (scale up, scale out) theo nhu cầu phát triển của công ty.
5. Tự độ hoá & Infrastructure as Code (IaC)
IaC: Sử dụng các công cụ như Terraform, Pulumi để tự động hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng.
Documentation: Viết và duy trì tài liệu chi tiết về hạ tầng, quy trình triển khai và các best practices để đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng bảo trì.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Kiến thức
Kinh nghiệm: Có từ 2-3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực DevOps.
CI/CD: Thành thạo trong việc thiết lập và duy trì các pipeline CI/CD, bao gồm việc tích hợp và triển khai tự động.
Cloud Platforms: Kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 trong các nền tảng cloud như AWS, GCP hoặc Azure.
Containerization: Kinh nghiệm với Docker và Kubernetes, bao gồm việc triển khai và quản lý container trong môi trường sản xuất.
Scripting: Kỹ năng lập trình với ít nhất một ngôn ngữ như Bash, Python hoặc Go để tự động hoá các tác vụ và quy trình.
Networking: Kiến thức cơ bản về mạng, bao gồm DNS, VPN, firewall và các giao thức mạng phổ biến.
Kỹ năng bổ sung
IaC: Kinh nghiệm với các công cụ Infrastructure as Code như Terraform hoặc Pulumi.
Monitoring Tools: Kinh nghiệm với các công cụ giám sát như Prometheus, Grafana, Sentry hoặc ELK Stack.
Security: Hiểu biết về các best practices bảo mật trong DevOps, bao gồm việc quản lý secrets, cấu hình quyền truy cập và bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe doạ.
Tư duy & phẩm chất
Tư duy hệ thống: Khả năng phân tích và thiết kế các hệ thống phức tạp, đảm bảo tính ổn định và hiệu suất cao.
Chủ động & Trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, chủ động đề xuất giải pháp và chịu trách nhiệm với công việc của mình.
Khả năng làm việc nhóm: Kỹ năng giao tiếp tiếp, có khả năng phối hợp hiệu quản với các nhóm kỹ thuật và không kỹ thuật trong công ty.

Tại Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000
Môi trường làm việc năng động: Làm việc trong một đội ngũ trẻ, năng động, với cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Sản phẩm có tầm ảnh hưởng: Tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ giáo dục có ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, cùng các phúc lợi đầy đủ và môi trường làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ AI Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 - Sảnh A Tòa W1, Vinhomes WestPoint, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam TL, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

