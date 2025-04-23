Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - tại địa điểm công ty phân công, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh toàn diện tại địa bàn được giao phụ trách, bao gồm việc phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh, và phát triển kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng kinh doanh.

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ kinh doanh, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Đánh giá và phân tích hiệu suất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, và hàng năm, bao gồm việc phân tích doanh số, chi phí, và lợi nhuận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác, và các bên liên quan khác để tăng cường sự hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc ngành tương đương với ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực sơn nước, vật liệu xây dựng.

- Có khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh toàn diện, bao gồm phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh và phát triển kế hoạch kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng kinh doanh.

- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên để đảm bảo họ có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Có khả năng đánh giá và phân tích hiệu suất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và hàng năm, bao gồm phân tích doanh số, chi phí và lợi nhuận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức.

- Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác để tăng cường sự hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 17 -20 triệu đồng/tháng + Thưởng doanh số tháng từ 01%-04%/doanh thu + thưởng năm từ 01%-02%/doanh thu năm +thưởng đơn hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

