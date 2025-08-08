Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 - 33 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh tại nhà, hỗ trợ khách hàng hiểu rõ các gói dịch vụ và quyền lợi đi kèm.

Lắng nghe, tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, đưa ra các giải pháp chăm sóc phù hợp với từng tình trạng sức khỏe và nhu cầu cá nhân.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về quy trình, phương pháp chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, và kịp thời.

Kết nối khách hàng với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng khi cần thiết.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thường xuyên cập nhật và kiểm tra tình trạng của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ, nhận phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tham gia vào các buổi đào tạo chuyên môn để nâng cao kiến thức về sức khỏe mẹ và bé, cập nhật các phương pháp chăm sóc hiện đại.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 23 đến 40 tuổi, ưa nhìn.

Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng, có kỹ năng thuyết phục và khả năng tương tác tốt với khách hàng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng (sale) ở các ngành bảo hiểm, tài chính.

Có phương tiện đi lại, sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ và tư vấn khách hàng tại nhà.

Cẩn thận, nhiệt tình, và tận tâm trong công việc, đặc biệt là khi làm việc với đối tượng là mẹ và bé.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.000.000 + 2.000.000 phụ cấp ( xăng xe, điện thoại, vé xe,...) ( Tổng thu nhập 15 -25 triệu)

Hoa hồng:

Doanh thu tổng giá trị hợp đồng khách ký từ 1-5% ( bao gồm cả ký gói mới và upsale khách cũ)

10 - 30% Doanh số sản phẩm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé.

Được đóng đầy đủ BHXH, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Được đào tạo chuyên sâu về tư vấn dịch vụ, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ chi phí di chuyển khi đi tư vấn tại nhà khách.

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm tư vấn, Quản lý dịch vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGD VIỆT NAM

