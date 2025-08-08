Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Mystery, Phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các khách sạn, resort, căn hộ dịch vụ để triển khai sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Giới thiệu, tư vấn gói dịch vụ phù hợp cho đối tác khách sạn, thuyết phục và thúc đẩy ký kết hợp đồng hợp tác.

Đàm phán, ký kết hợp đồng; theo dõi quá trình triển khai dịch vụ, đảm bảo chất lượng theo cam kết.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các yêu cầu, vấn đề phát sinh từ phía đối tác.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.

Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, doanh thu và phản hồi từ đối tác.

1. Điều kiện cơ bản:

Độ tuổi từ 23-30, trình độ đại học trở lên (có thể linh hoạt nếu có nhiều kinh nghiệm);

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng offline, ưu tiên ứng viên từng làm trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), khách sạn, du lịch...;

Có thể đi thị trường thường xuyên

2. Yêu cầu năng lực:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và chịu áp lực công việc tốt;

Có định hướng mục tiêu rõ ràng, chủ động phát triển khách hàng.

3. Điểm cộng:

Có mối quan hệ với khách sạn, tiệm massage, ngành du lịch tại TP.HCM là một lợi thế;

Có tinh thần làm việc mục tiêu cao, sẵn sàng tăng ca khi cần;

Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TÍCH NĂNG VIỄN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản 10 triệu + hoa hồng + thưởng (không giới hạn);

Tổng thu nhập dao động: 20 - 40 triệu đồng/tháng

Chế độ đãi ngộ theo năng lực và đóng góp.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, cởi mở.

Tham gia các hoạt động team building, đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Được phát triển ý tưởng sáng tạo và đóng góp vào các chiến dịch lớn.

