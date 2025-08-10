Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, Phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn khách hàng về dịch vụ cho thuê và nhượng lại kỳ nghỉ cao cấp tại các resort, villa, khách sạn 4–5 sao.

- Khai thác thêm các mối quan hệ từ khách hàng hiện có của công ty.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty tại các buổi sự kiện.

- Thực hiện các thủ tục hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Xây dựng mối quan hệ và giữ kết nối với các khách hàng hiện hữu.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chỉn chu, chuyên nghiệp.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là trong ngành timeshare là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trách nhiệm, có mong muốn và động lực kiếm tiền.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ/tháng chưa bao gồm hoa hồng + thưởng (có offer cao hơn tùy năng lực)

- Hoa hồng từ 7% - 25% trên mỗi giao dịch (theo doanh thu tiền về)

- Thưởng nóng, thưởng doanh số theo tuần/tháng/quý

- Thu nhập trung bình: 20- 40 triệu/tháng (theo doanh thu tiền về)

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, kiến thức nghỉ dưỡng & thị trường BĐS du lịch

- Cơ hội du lịch, trải nghiệm kỳ nghỉ tại các điểm đến cao cấp của đối tác

Phúc lợi:

- Có chính sách thưởng năm, thưởng khi hoàn thành KPI.

- Trang bị các thị làm việc (máy tính, điện thoại), cung cấp Data ổn định hàng ngày

- Được cấp đồng phục theo tiêu chuẩn của công ty trong quá trình làm việc.

- Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch, cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.

- Chăm sóc sức khỏe, du lịch, teambuilding hàng năm.

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin