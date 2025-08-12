Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng, dẫn dắt và phát triển đội Sales (8-15 người) đạt các KPI doanh số cao và bền vững trong mảng SaaS Cloud Contact Center.

Phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng tệp khách hàng SME và Big Enterprise.

Trực tiếp tham gia chốt các deal khách hàng lớn , các dự án chiến lược, hỗ trợ nhân viên trong các thương vụ phức tạp.

Xây dựng quy trình bán hàng, công cụ quản trị pipeline, giám sát tiến độ từng giai đoạn bán hàng.

Đề xuất các chiến dịch thúc đẩy doanh số, chương trình thưởng, incentive thúc đẩy đội ngũ.

Đào tạo, huấn luyện kỹ năng sale B2B cho đội nhóm, đảm bảo đội ngũ luôn sẵn sàng chiến ở mọi giai đoạn.

Phối hợp với Marketing tối ưu lead, phễu bán hàng, và tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo kết quả hoạt động trực tiếp cho CEO, tham gia các cuộc họp chiến lược công ty.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, CNTT.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý Sales ngành SaaS, Cloud Service, hoặc Call Center.

Có tư duy chiến lược, am hiểu thị trường doanh nghiệp Việt Nam, kỹ năng lãnh đạo đội Sales.

Ưu tiên ứng viên đã từng quản lý đội nhóm tương đương, đạt chỉ tiêu doanh số cao.

Thành thạo tin học văn phòng, CRM, phần mềm quản trị đội Sales.

Yêu thích công nghệ, đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 20 – 40 triệu/tháng , thưởng doanh số không giới hạn.

Được hưởng ESOP (cổ phần nhân viên) khi đạt các KPI theo quy định

Công ty đóng BHXH 100%, chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về SaaS Sales, Leadership.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Head of Sales / Sales Director.

Làm việc trong môi trường công nghệ năng động, sản phẩm đang dẫn đầu thị trường Contact Center tại Việt Nam.

Hỗ trợ ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật....

Khám sức khỏe hàng năm, team building

Lương tháng 13, đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin