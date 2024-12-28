Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động
Ngày đăng tuyển: 28/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Xóm Cốc, Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh và tiếp thị nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và quảng bá hình ảnh khu nghỉ dưỡng.
Tham gia nghiên cứu sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối đa hoá doanh thụ - lợi nhuận cho công ty.
Quản lý hoạt động marketing.
Quản lý nhân sự của Kinh doanh và Marketing

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, quản trị khách sạn hoặc các lĩnh vực liên quan
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách đãi ngộ: Mức lương cạnh tranh trên địa bàn và thỏa thuận theo năng lực của ứng viên từ 25 triệu ++++
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,BHTN.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được hỗ trợ ăn ca và nhà ở cho CBNV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động

Công Ty Cổ Phần Giếng Tiên Mường Động

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Cốc, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

