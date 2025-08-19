Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kcn Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược bán hàng, triển khai kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra. Tổ chức, quản lý bộ phận kinh doanh hoạt động hiệu quả. Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác và góp phần cải tiến quy trình nội bộ.

- Tham mưu cho Ban giám đốc và xây dựng chiến lược của Phòng kinh doanh. Xây dựng kế hoạch bán hàng: Thực hiện nghiên cứu thị trường, lập chiến lược giá dựa trên tình hình thị trường và tệp khách hàng mục tiêu. Triển khai hành động để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

- Quản lý & phát triển Phòng kinh doanh: Xây dựng đội nhóm bán hàng, phân bổ mục tiêu/KPI, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất chính sách cho các nhóm/thành viên. Tăng tính kết nối giữa các thành viên.

- Quản lý và phát triển tệp khách hàng: Duy trì và phát triển dữ liệu khách hàng, tăng số lượng khách hàng giá trị theo ngành hàng và vị trí địa lý. Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, đảm bảo sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng. Cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng (nếu có).

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm): Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các đề xuất.

- Phối hợp nội bộ: Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo hoạt động của Phòng kinh doanh phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác dựa trên quy trình quản lý hiện tại. Góp phần cải tiến quy trình (nếu có).

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/marketing;

- Kinh nghiêm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở công ty sản xuất ( hàng công nghiệp, máy móc...) có kinh nghiệm và làm việc với tệp khách hàng B2B;

- Kỹ năng:

+ Quản lý đội/nhóm.

+ Thương lượng.

+ Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

+ Phân tích.

+ Ra quyết định.

+ Xử lý sự cố.

+ Thực hành tốt các công cụ Microsoft offices, Teams.

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + Hoa hồng.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24h.

- Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty.

- Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài.

- Xét tăng lương hằng năm.

- Lương tháng 13, 14.

- 12 ngày phép năm + phép theo thâm niên.

- Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI NẾU BẠN

- Dám dấn thân, dám nghĩ, dám trình bày quan điểm, dám thực hiện.

- Có tinh thần xây dựng tập thể cùng tiến bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin