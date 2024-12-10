Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
Điều hành hoặt động kinh doanh của kênh
Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách
Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales
Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực
Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing
Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt Nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các nghành liên quan đến kinh doanh
Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp
Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.
Base HCM/Miền Tây/Miền Đông
Có xe cá nhân là một lợi thế ( có phí thuê xe từ công ty )
Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo
Thái độ chuẩn mực và trung thực
Thường xuyên đi công tác tỉnh khu vực phụ trách (Miền Tây + Miền Đông)
Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp
Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.
Base HCM/Miền Tây/Miền Đông
Có xe cá nhân là một lợi thế ( có phí thuê xe từ công ty )
Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo
Thái độ chuẩn mực và trung thực
Thường xuyên đi công tác tỉnh khu vực phụ trách (Miền Tây + Miền Đông)
Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI