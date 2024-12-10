Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Điều hành hoặt động kinh doanh của kênh

Lập kế hoạch hành động tổng tổng thể cho khu vực phụ trách

Phối hợp các bộ phận liên quan tại nhà máy để xử lý công việc

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Sales

Trực tiếp phát triển Nhà Phân Phối mới tại khu vực

Thiết kế chính sách bán hàng, chương trình trade marketing

Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo B.TGĐ.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao Đẳng/Đại Học các nghành liên quan đến kinh doanh

Ít nhất 2 Năm kinh nghiệm làm quản lý trong nghành VLXD / Điện Nước / Hàng Công Nghiệp

Có kinh nghiệm ngành ống nước xây dựng và tưới tiêu là một lợi thế.

Base HCM/Miền Tây/Miền Đông

Có xe cá nhân là một lợi thế ( có phí thuê xe từ công ty )

Có đầy đủ các kỹ năng quản lý. Tư duy tích cực và sáng tạo

Thái độ chuẩn mực và trung thực

Thường xuyên đi công tác tỉnh khu vực phụ trách (Miền Tây + Miền Đông)

Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin