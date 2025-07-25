Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thời gian làm việc: T2 - T7, 8:30 AM - 5:30 PM
Địa điểm làm việc: Lầu 3 Tòa nhà Himlam, 234 Ngô Tất Tố, Thạnh Mỹ Tây , Quận Bình Thạnh và Thị trường khu vực Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng
Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, cửa hàng vật liệu xây dựng tại khu vực phụ trách và đối tác khách hàng dự án;
Giới thiệu và tư vấn các dòng sản phẩm gạch của công ty cho các đối tác;
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các đại lý hiện tại để thúc đẩy doanh số và độ phủ thương hiệu;
Thường xuyên cập nhật những thông tin bán hàng như: Giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi cho đại lí và khách hàng tiềm năng;
Phối hợp với phòng kế toán, kho vận và bộ phận giao hàng để xử lý đơn hàng, công nợ, giao nhận,...;
Theo dõi biến động thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo định kỳ cho cấp trên;
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số, độ phủ, doanh thu theo kế hoạch;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu QLTT.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên. Ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Xây dựng,...;
Kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm các vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực VLXD;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; biết xây dựng và giữ mối quan hệ lâu dài với đại lý;
Am hiểu địa bàn, có mối quan hệ với các cửa hàng VLXD là một lợi thế lớn;
Chủ động, siêng năng, không ngại di chuyển nhiều và làm thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: Lương cứng 8tr + hoa hồng bán hàng;
Thử việc 1 - 2 tháng, nhận 100% lương cứng;
Phụ cấp cơm trưa, gửi xe, chi phí xăng xe, điện thoại, chi phí tiếp khách phát sinh khác;
Tiền thưởng: Theo quy chế khen thưởng của công ty;
Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ năng;
Hưởng các chế độ, ưu đãi theo quy định của công ty và Pháp luật nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa 327, tờ 5, Xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam

