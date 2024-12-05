Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thực hiện các công việc research xác định đối tác, khách hàng tiềm năng hoặc các cơ hội kinh doanh.

Chủ động liên hệ và duy trì giao tiếp với đối tác, khách hàng qua điện thoại (telesale), email hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác.

Soạn thảo email B2B chuyên nghiệp, thuyết phục để tiếp cận và theo dõi tiến trình hợp tác.

Báo cáo thường xuyên về tiến độ công việc và kết quả đạt được.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesale, email B2B và research là một lợi thế

Thành thạo các công cụ kỹ thuật số phục vụ nghiên cứu, email marketing và giao tiếp trên thiết bị di động.

Trình độ ngoại ngữ tầm IELTS 6.0 hoặc trình độ tương đương trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 4.000.000 vnd- 5.000.000 (vnd).

Được hỗ trợ cơm trưa+tráng miệng.

Sau thời gian thực tập review lên vị trí chính thức mức lương từ 10 - 15 triệu.

Được đóng mộc báo cáo thực tập.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

