Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Thực hiện các công việc research xác định đối tác, khách hàng tiềm năng hoặc các cơ hội kinh doanh.
Chủ động liên hệ và duy trì giao tiếp với đối tác, khách hàng qua điện thoại (telesale), email hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác.
Soạn thảo email B2B chuyên nghiệp, thuyết phục để tiếp cận và theo dõi tiến trình hợp tác.
Báo cáo thường xuyên về tiến độ công việc và kết quả đạt được.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesale, email B2B và research là một lợi thế
Thành thạo các công cụ kỹ thuật số phục vụ nghiên cứu, email marketing và giao tiếp trên thiết bị di động.
Trình độ ngoại ngữ tầm IELTS 6.0 hoặc trình độ tương đương trở lên
Thành thạo các công cụ kỹ thuật số phục vụ nghiên cứu, email marketing và giao tiếp trên thiết bị di động.
Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 4.000.000 vnd- 5.000.000 (vnd).
Được hỗ trợ cơm trưa+tráng miệng.
Sau thời gian thực tập review lên vị trí chính thức mức lương từ 10 - 15 triệu.
Được đóng mộc báo cáo thực tập.
Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.
Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
