Tuyển Game Design Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Game Design

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Design Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Game Design Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm hiểu về các dự án Hybrid Puzzle
Hỗ trợ thiết kế và xây dựng level phù hợp với định hướng gameplay và đối tượng người chơi mục tiêu.
Tham gia đóng góp ý tưởng và cải tiến bố cục level để đảm bảo trải nghiệm game thú vị, cân bằng và thử thách.
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai và tinh chỉnh level theo phản hồi thực tế.
Phối hợp với bộ phận Artist và Developer để phát triển và hoàn thiện các ý tưởng cho game.
Tham gia brainstorm ý tưởng gameplay, puzzles, hoặc challenges trong level.
Tham gia vào các hoạt động của team chuyên môn Game Design để chia sẻ cũng như học hỏi thêm kiến thức mới

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu được một số khái niệm cơ bản về Game Design như Core-gameplay, Mechanics, Core-loop etc.
Sử dụng linh hoạt Unity. Đã từng thực hiện hoặc tham gia thực hiện các project tại trường hoặc tự phát triển.
Có tư duy phản biện và cải tiến liên tục
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thích chơi game, am hiểu về game, đặc biệt là mobile game. Nắm bắt được nhu cầu và xu thế của người chơi game
Năng động, ham học hỏi
Có khả năng chủ động giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thu nhập cố định theo tháng. Thưởng lễ tết
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập.
Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.
Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao dưới sự support của Leader.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm hàng tuần
Tham gia các CLB thể thao và giải trí sau giờ làm như bóng đá, bóng bàn, bi-a, khiêu vũ, Liên
Quân và karaoke, mang đến không khí sôi động và gắn kết tập thể.
Thời gian làm việc: Full- time Thứ 2- Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 6, toà nhà Zen Tower số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

