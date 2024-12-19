Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
+ Xây dựng kế hoạch đạt chỉ tiêu KPI cho đội ngũ kinh doanh.
+ Hỗ trợ đội ngũ nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả đạt kế hoạch.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.
- Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.
- Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
+ Sáng: 08h30 đến 12h00
+ Chiều:13h30 đến 17h30
- Địa điểm đào tạo: Lầu 4 - Tòa nhà Sài Gòn Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP HCM.
- Địa điểm làm việc: Số 172-174 Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP HCM.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
- Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15.000.000 trở lên (không giới hạn), bao gồm lương cứng + thưởng KPI + % Hoa hồng, thưởng theo doanh thu.
- Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.
- Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng

Công Ty MTV An Phát Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: F4-02, 19 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

