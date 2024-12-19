Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57 Hoàng Trọng Mậu, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nội dung công việc có hướng dẫn đào tạo cặn kẽ và không áp doanh số bán.

Phát triển cơ sở khách hàng mới.

Quản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Tư vấn quy trình, làm báo giá và hợp đồng gửi cho khách hàng

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công cấp trên.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h30-17h30

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Anh

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Chấp nhận đi công tác nước ngoài hoặc trong nước khi có yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: lương cứng (10.000.000) + bonus + thưởng khác.

Thưởng tháng lương thứ 13

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, nghỉ phép năm,...).

Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, lễ tết, sinh con, hiếu hỷ...)

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt

