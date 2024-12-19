Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt
- Hồ Chí Minh:
- 57 Hoàng Trọng Mậu, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nội dung công việc có hướng dẫn đào tạo cặn kẽ và không áp doanh số bán.
Phát triển cơ sở khách hàng mới.
hát triển c
khách hàng
mới.
Quản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
uản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Tư vấn quy trình, làm báo giá và hợp đồng gửi cho khách hàng
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công cấp trên.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h30-17h30
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng viết báo cáo bằng tiếng Anh
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.
Chấp nhận đi công tác nước ngoài hoặc trong nước khi có yêu cầu.
đi công tác nước ngoài hoặc trong nước
.
Tại Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, nghỉ phép năm,...).
Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, lễ tết, sinh con, hiếu hỷ...)
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thế Giới Linh Hoạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI