Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đón tiếp khách và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
- Tư vấn các tiện ích và các dịch vụ kèm theo
- Chuẩn bị hàng hóa, phụ kiện để hỗ trợ cho việc bán hàng
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, lanh lẹ, hoạt bát, có kỹ năng tư vấn bán hàng là một lợi thế.
- Đặc biệt đức tính trung thực được đặt lên hàng đầu
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Yêu tích công việc lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.
- Môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
