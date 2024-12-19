Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đón tiếp khách và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Tư vấn các tiện ích và các dịch vụ kèm theo

- Chuẩn bị hàng hóa, phụ kiện để hỗ trợ cho việc bán hàng

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên, lanh lẹ, hoạt bát, có kỹ năng tư vấn bán hàng là một lợi thế.

- Đặc biệt đức tính trung thực được đặt lên hàng đầu

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Yêu tích công việc lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.

- Môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH TUẤN MOBILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến