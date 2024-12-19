Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 01 - Tòa nhà Orchid 2 Hà Đô, 118 đường 3/2, Quận 10, HCM - 88 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, HCM - 296 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 - 36 đường số 10, Thảo Điền - Quận 2., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn hàng hóa dịch vụ và sản phẩm của công ty.

- Lên đơn đặt hàng và kiểm kê số lượng hàng hóa mỗi ngày.

- Thực hiện thao tác bán bánh mì theo định lượng có sẵng.

- Báo cáo doanh thu và kết ca mỗi cuối ngày.

- Làm việc tại:

• Chi nhánh : Tầng 01 - Tòa nhà Orchid 2 Hà Đô, 118 đường 3/2, Quận 10, HCM - Số lượng: 5 nhân viên (ca 1: 6:00-14:00; ca 2: 13:30-21:30).

• Chi nhánh : 88 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, HCM - Số lượng: 5 nhân viên (ca 1: 6:00-14:00; ca 2: 14:00-22:30).

• Chi nhánh : 296 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 - Số lượng: 5 nhân viên (ca 1: 6:00-14:00; ca 2: 14:00-22:30).

• Chi nhánh : 36 đường số 10, Thảo Điền - Quận 2.

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt tình với khách hàng.

- Gọn gàng, sạch sẽ.

- Quỹ thời gian linh hoạt thuận tiện cho việc xoay ca.

- Biết nói tiếng Anh là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: 6.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng .

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được trải nghiệm nếp sống ăn thuần chay.

- Bao ăn 1 bữa/ 1 ca.

- Một tuần được off một ngày không rơi vào Thứ 7/ Nhật và các ngày chay trong tháng.

- Chế độ lương thưởng theo quy định.

