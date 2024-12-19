Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TNHH TMDV Công Nghệ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 3 Tầng 54, Toà nhà Genpacific, đường số 16 , Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

· Khai thác thông tin KH thông qua data công ty cung cấp

· Thiết lập cuộc gọi, tư vấn, giới thiệu sản phầm và dịch vụ cho Khách hàng

· Báo giá, lên hợp đồng cho KH

· Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với KH

· Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất và tư vấn nâng cấp sản phẩm

· Tham gia đóng góp thông tin, phát triển sản phẩm

· Báo cáo công việc hàng ngày theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

· Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, Telesale là một lợi thế

· Sử dụng tốt Tin học văn phòng.

· Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

· Giọng nói dễ nghe, tự tin

· Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH TNHH TMDV Công Nghệ VPS Thì Được Hưởng Những Gì

· Thưởng lương tháng 13 (1-4% tổng doanh thu cả năm)

· Thưởng gia hạn Host hàng năm 15%

· Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…).

· Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện.

· Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc

· Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

· Được đào tạo kĩ năng giao tiếp, CSKH

· Được đào tạo : Edit Video, Maketing ADS Google, Facebook.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TNHH TMDV Công Nghệ VPS

