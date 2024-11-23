Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Mức lương
45 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 45 - 60 Triệu

Giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nghỉ dưỡng của công ty tới khách hàng tại các buổi sự kiện (Khách hàng của công ty mời lên).
Là người đại diện của Công ty khi làm việc với khách hàng. Luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhạy bén, linh hoạt trong giao tiếp, hành xử văn minh, lịch sự trong thời gian đảm nhiệm công việc.
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 45 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Giọng nói dễ nghe/ Diện mạo ưa nhìn/ Tác phong chuyên nghiệp
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chăm chỉ, không ngại thử thách, có mong muốn và khao khát làm giàu.
Năng động, tự tin, thích giao tiếp làm việc với con người.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 7.000.000- 10.000.000 + Phụ cấp 25.000 + thưởng hoa hồng theo doanh số. Thu nhập 45 - 60Tr/Tháng.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng nóng, Thưởng theo doanh thu đặc biệt, thưởng năm...
Hàng loạt các chương trình đào tạo độc quyền từ School cho đến các chương trình đào tạo thường xuyên và đào tạo đặc biệt như: Let’s Upgrade, huấn luyện thăng cấp Senior Rep/ Top Rep, Workshop định kỳ.
12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.
Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà web3 tower, số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-45-60-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255398
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Asia Tour Advisor Co
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm