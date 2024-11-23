Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Mức lương 45 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 45 - 60 Triệu

Giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nghỉ dưỡng của công ty tới khách hàng tại các buổi sự kiện (Khách hàng của công ty mời lên).

Là người đại diện của Công ty khi làm việc với khách hàng. Luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhạy bén, linh hoạt trong giao tiếp, hành xử văn minh, lịch sự trong thời gian đảm nhiệm công việc.

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 45 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Giọng nói dễ nghe/ Diện mạo ưa nhìn/ Tác phong chuyên nghiệp

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chăm chỉ, không ngại thử thách, có mong muốn và khao khát làm giàu.

Năng động, tự tin, thích giao tiếp làm việc với con người.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 7.000.000- 10.000.000 + Phụ cấp 25.000 + thưởng hoa hồng theo doanh số. Thu nhập 45 - 60Tr/Tháng.

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng nóng, Thưởng theo doanh thu đặc biệt, thưởng năm...

Hàng loạt các chương trình đào tạo độc quyền từ School cho đến các chương trình đào tạo thường xuyên và đào tạo đặc biệt như: Let’s Upgrade, huấn luyện thăng cấp Senior Rep/ Top Rep, Workshop định kỳ.

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.

Chế độ và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin