Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tất cả các cơ sở của Lily

Đón tiếp khách hàng, giới thiệu và tư vấn bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng

Hỗ trợ và tư vấn khách lựa chọn sản phẩm phù hợp, thực hiện thanh toán và đóng gói sản phẩm cho khách hàng.

Trưng Bày và vệ sinh hàng hoá: Luôn luôn đảm bảo sào kệ luôn gọn gàng và tươm tất

Thường xuyên vệ sinh cửa hàng theo các ca, dọn dẹp sạch sẽ khu trưng bày sản phẩm , các khu vực quầy thu ngân, kệ, gương… đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận sắp xếp.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn thuyết phục tốt

Chăm chỉ, cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhạy bén, hoạt bát.

Đam mê kiếm tiền, có khả năng chịu được áp lực trong công việc, kiên trì, trung thực…

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 6.0 - 10.0 triệu / tháng (Lương cứng + thưởng)

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Lily 2: Số 57 Nguyễn Ngọc Doãn (Gần Vincom PNT), Đống Đa, Hà Nội

Lily 3: Số 148 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Lily 4: Số 115 Kim Mã, Hà Nội

Lily 6: 274 Nguyễn Trãi (Gần Đại Học Hà Nội)

Lily 7: 20 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Lily 8: 153 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Lily 9: 237 Chùa Bộc, Hà Nội

Lily 15: 30 Chùa Láng, Hà Nội

Cơ sở 179 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Cơ sở 23 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, HN

Cơ sở 186 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN

Thành phố Hồ Chí Minh

Lily 12: 86 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Lily 13: 156 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Lily 14: 287 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Lily 16: 714 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Lily 17: Cơ sở 108 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, HCM

Lily 18: 425 Phan Văn Trị, Gò Vấp, HCM

Bắc Ninh: 167 Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh

Thanh Hóa: 189 Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa

Hải Phòng: 319 Lê Lợi, Hải Phòng

Thái Nguyên: Cơ sở 49 Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

