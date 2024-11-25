Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tất cả các cơ sở của Lily
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Đón tiếp khách hàng, giới thiệu và tư vấn bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng
Hỗ trợ và tư vấn khách lựa chọn sản phẩm phù hợp, thực hiện thanh toán và đóng gói sản phẩm cho khách hàng.
Trưng Bày và vệ sinh hàng hoá: Luôn luôn đảm bảo sào kệ luôn gọn gàng và tươm tất
Thường xuyên vệ sinh cửa hàng theo các ca, dọn dẹp sạch sẽ khu trưng bày sản phẩm , các khu vực quầy thu ngân, kệ, gương… đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận sắp xếp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn thuyết phục tốt
Chăm chỉ, cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhạy bén, hoạt bát.
Đam mê kiếm tiền, có khả năng chịu được áp lực trong công việc, kiên trì, trung thực…
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Chăm chỉ, cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng.
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhạy bén, hoạt bát.
Đam mê kiếm tiền, có khả năng chịu được áp lực trong công việc, kiên trì, trung thực…
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 6.0 - 10.0 triệu / tháng (Lương cứng + thưởng)
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Lily 2: Số 57 Nguyễn Ngọc Doãn (Gần Vincom PNT), Đống Đa, Hà Nội
Lily 3: Số 148 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Lily 4: Số 115 Kim Mã, Hà Nội
Lily 6: 274 Nguyễn Trãi (Gần Đại Học Hà Nội)
Lily 7: 20 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Lily 8: 153 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
Lily 9: 237 Chùa Bộc, Hà Nội
Lily 15: 30 Chùa Láng, Hà Nội
Cơ sở 179 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Cơ sở 23 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, HN
Cơ sở 186 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN
Thành phố Hồ Chí Minh
Lily 12: 86 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Lily 13: 156 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Lily 14: 287 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Lily 16: 714 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Lily 17: Cơ sở 108 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, HCM
Lily 18: 425 Phan Văn Trị, Gò Vấp, HCM
Bắc Ninh: 167 Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh
Thanh Hóa: 189 Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa
Hải Phòng: 319 Lê Lợi, Hải Phòng
Thái Nguyên: Cơ sở 49 Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Lily 2: Số 57 Nguyễn Ngọc Doãn (Gần Vincom PNT), Đống Đa, Hà Nội
Lily 3: Số 148 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Lily 4: Số 115 Kim Mã, Hà Nội
Lily 6: 274 Nguyễn Trãi (Gần Đại Học Hà Nội)
Lily 7: 20 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Lily 8: 153 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
Lily 9: 237 Chùa Bộc, Hà Nội
Lily 15: 30 Chùa Láng, Hà Nội
Cơ sở 179 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Cơ sở 23 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, HN
Cơ sở 186 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN
Thành phố Hồ Chí Minh
Lily 12: 86 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Lily 13: 156 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Lily 14: 287 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Lily 16: 714 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Lily 17: Cơ sở 108 Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, HCM
Lily 18: 425 Phan Văn Trị, Gò Vấp, HCM
Bắc Ninh: 167 Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh
Thanh Hóa: 189 Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa
Hải Phòng: 319 Lê Lợi, Hải Phòng
Thái Nguyên: Cơ sở 49 Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI