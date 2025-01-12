Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: 7 triệu/tháng Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần) Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng, Quận Hoàng Mai

SẢN PHẨM: Nước giặt, nước xả, nước rửa bát, nước lau sàn ... và các loại nước tẩy rửa.
SẢN PHẨM:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chăm sóc, tư vấn khách hàng data sẵn có hoặc từ Marketing chuyển sang;
Kết hợp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm Nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của Công ty trên tất cả các kênh online và offline
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;
Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của Công ty theo địa bàn, khu vực thị trường;
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;
Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu, không vượt quá hạn mức quy định;
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số được giao;
Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác từ cán bộ quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng là lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi
Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó và tận tâm với công việc

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

