Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương thỏa thuận + Hoa hồng + Phụ cấp (bữa trưa) Được làm việc trong môi trường công nghệ mới Review lương 6 tháng/lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí/level. Thưởng dự án, Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày lễ, sinh nhật Công ty,... Tham gia các hoạt động party hàng tháng, Happy Morning, sinh nhật CBNV... Đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, nghỉ phép 12 ngày/năm Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị máy tính, điện thoại để làm việc, phụ cấp gửi xe... Tham gia khám , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp làm việc với khách hàng, tư vấn các sản phẩm của công ty

Là cầu nối trao đổi với khách hàng và team dự án, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án, và các vấn đề sau khi bàn giao.

Nghiên cứu thị trường, thu thập survey khách hàng về sản phẩm và phân tích nhu cầu khách hàng với các sản phẩm

Đưa ra đánh giá, ý tưởng mới phát triển sản phẩm và giải pháp cải tiến sản phẩm.

Đề xuất các giải pháp cải tiến sản phẩm

Tham gia cùng team phát triển để tạo các tài liệu liên quan đến dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale, đặc biệt làm tại các mảng nhà thuốc, phòng khám, spa thẩm mỹ, App giáo dục... là điểm cộng

Có kiến thức về công nghệ thông tin là một điểm cộng

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Năng động, có khả năng teamwork cũng như làm việc độc lập tốt.

Chủ động, tư duy tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.