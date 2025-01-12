Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The West 265 Cầu Giấy, 265 Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hỗ Trợ 100% Data

- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty theo data có sẵn

- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.

- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.

- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35

- Am hiểu về ngành du lịch

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp hay nói tiếng địa phương.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 02 tháng( hưởng 100% lương cứng )

( hưởng 100% lương cứng )

- Thu nhập fulltime: 8.000.000-15.000.000 vnđ ( Lương cứng 6.000.000đ + % hh + hotbonus)

- Thưởng nóng khi đạt thành tích cao trong công việc

- Data được Công ty cung cấp

- Được cung cấp các trang thiết bị như điện thoại, tai nghe, làm việc trực tiếp trên hệ thống dễ dàng chăm sóc, tiếp cận khách hàng

- Training, đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp

- Mỗi năm được đi du lịch cùng công ty ít nhất 2 lần tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker

