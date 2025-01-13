Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C40 - 08 Geleximco C, Lê Trọng Tấn, Dương Nội,Hà Nội

1. Quản lý vận hành gian hàng bán sách thiếu nhi trên các sàn TMĐT: Shopee, Tiki, Tiktok... (sử dụng các công cụ MKT bán hàng của các sàn TMĐT)

- Tổ chức Đăng sản phẩm

- Vào Camp sàn

- Quản lý các tác vụ liên quan Ưu đãi, voucher và các công cụ MKT sàn TMĐT

- Chạy quảng cáo: cài, theo dõi, tối ưu để đạt yêu cầu

- Theo dõi, xử lý vi phạm, khiếu nại...

- Tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

2. MKT sàn TMĐT

- Khai thác Affiliate

- Chạy quảng cáo Tiktok (sàn giải trí, mua sắm)

3. Làm các công việc liên quan theo yêu cầu

- Yêu thích và có kiến thức nền về Kinh doanh thương mại điện tử, MKT.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng vận hành sàn TMĐT

- Yêu thích sách hoặc có hiểu biết về sách/xuất bản là một lợi thế

- Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng

Tại CÔNG TY TNHH HG BOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương cứng 8-10 triệu/tháng + thưởng % doanh số

- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác từ công ty: lương tháng 13, nghỉ mát hàng năm, đào tạo miễn phí kỹ năng làm việc, đi nước ngoài tham dự hội thảo về sách...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Nhân viên có sự chủ động cao trong công việc.

