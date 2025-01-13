Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 6, ngõ 31/46 Xuân Diệu, Quảng An,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng ở các nhà sách, hội sách, đường sách.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì mối liên hệ chặt chẽ.
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.
- Lên kế hoạch chỉ số thúc đẩy bán hàng khách hàng hàng tháng: Số lượng bán, chiết khấu, hình thức, lợi nhuận, rủi ro…

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 20 tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo bài bản
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh ngành sách, có am hiểu về sách
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Chịu khó, nhanh nhẹn, trung thực, thật thà.

Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 12 – 20 triệu.
- Được training kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Có chế độ thưởng thêm cho nhân viên có thành tích tốt.
- Nghỉ lễ theo nhà nước, phép năm và các chế độ khác.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Và Truyền Thông Linh Lan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 60 đường Liên Thôn 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

