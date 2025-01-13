Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng phương án hợp tác, phát triển kinh doanh
Đàm phán giá, chi phí, phương thức vận chuyển, chỉ tiêu chất lượng, điều khoản thanh toán,..); xúc tiến ký kết hợp đồng
Tổ chức các chương trình, hoạt động thúc đẩy kinh doanh
Nghiên cứu thị trường
Quản lý quan hệ khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22-40 tuổi
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành dược. Am hiểu về dược liệu, cao dược liệu, các vị thuốc cổ truyền....
Trung thực, có khả năng làm việc nhóm, hòa đồng với đồng nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Kỹ năng: phân tích, giải quyết vấn đề; đánh giá và đưa ra quyết định; kỹ năng giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực/kinh nghiệm (Không giới hạn)
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI