Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng phương án hợp tác, phát triển kinh doanh

Đàm phán giá, chi phí, phương thức vận chuyển, chỉ tiêu chất lượng, điều khoản thanh toán,..); xúc tiến ký kết hợp đồng

Tổ chức các chương trình, hoạt động thúc đẩy kinh doanh

Nghiên cứu thị trường

Quản lý quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22-40 tuổi

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành dược. Am hiểu về dược liệu, cao dược liệu, các vị thuốc cổ truyền....

Trung thực, có khả năng làm việc nhóm, hòa đồng với đồng nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Kỹ năng: phân tích, giải quyết vấn đề; đánh giá và đưa ra quyết định; kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực/kinh nghiệm (Không giới hạn)

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh

Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.