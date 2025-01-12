Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jed làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Jed
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4 TTTM Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
- Làm được các ngày lễ, tết
- Xoay ca linh hoạt (Ca 1: 8h-16h; Ca 2: 14h-22h)
- Chuẩn bị sản phẩm
- Vệ sinh khu vực làm việc
- Tư vấn bán hàng cho khách
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ từ 19-26 tuổi.
- Tác phong nhanh nhẹn, ngoại hình dễ nhìn
- Không ngại giao tiếp, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Jed Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc: 5 triệu, cộng hỗ trợ 550,000 + * thưởng doanh thu.
- Chính thức: 6 triệu, cộng hỗ trợ 550,000 + * thưởng doanh thu.
- Tham gia các chế độ luật hiện hành
- Lễ tết nhân 3, tăng ca nhân 1.5
- Off 1 ngày trong tuần
- AL Phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
