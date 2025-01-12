Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jed làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4 TTTM Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Làm được các ngày lễ, tết

- Xoay ca linh hoạt (Ca 1: 8h-16h; Ca 2: 14h-22h)

- Chuẩn bị sản phẩm

- Vệ sinh khu vực làm việc

- Tư vấn bán hàng cho khách

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 19-26 tuổi.

- Tác phong nhanh nhẹn, ngoại hình dễ nhìn

- Không ngại giao tiếp, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Jed Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 5 triệu, cộng hỗ trợ 550,000 + * thưởng doanh thu.

- Chính thức: 6 triệu, cộng hỗ trợ 550,000 + * thưởng doanh thu.

- Tham gia các chế độ luật hiện hành

- Lễ tết nhân 3, tăng ca nhân 1.5

- Off 1 ngày trong tuần

- AL Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.