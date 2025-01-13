Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Loire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản trị kinh doanh

Doanh số

- Đề xuất số khoản target và đưa ra kế hoạch thực hiện doanh số theo tháng.

- Triển khai kế hoạch doanh số, phân bổ target tới từng nhân viên trong cửa hàng theo năng lực, vị trí.

- Thực hiện các báo cáo để nắm bắt các chỉ số và có phương án đề xuất cải thiện kịp thời.

Truyền thông nội bộ

- Truyền thông các hình ảnh/ chương trình kinh doanh tới từng nhân viên trong cửa hàng phụ trách để cùng thực hiện nhằm nâng cao hình ảnh, nhận diện thương hiệu,... (POSM, CTKM,...)

- Triển khai các hoạt động VM hàng ngày theo hướng dẫn từ quản lý khu vực và phòng Marketing..

- Đề xuất, đánh giá và phản hồi về hiệu quả của các chương trình MKT nhằm tối ưu hóa chương trình, chiến dịch.

Quản trị vận hành

- Đảm bảo cửa hàng hoạt động theo đúng tiêu chuẩn quy định của công ty (giờ đóng mở ca, tiêu chuẩn vận hành,...)

- Thông báo, tổ chức, triển khai & kiểm soát các chương trình, quy định, quy chế của công ty tới toàn bộ nhân viên trong cửa hàng.

- Phối hợp làm việc cùng quản lý khu vực và các phòng ban liên quan khi có Cơ quan chức năng đến cửa hàng (thuế, quản lý thị trường, công an phường,...)

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành cửa hàng/ setup cửa hàng mới (doanh thu, tài sản, hàng hóa, CSVC, VPP, tuyển dụng, đào tạo,...)

Sản phẩm

- Kiểm soát hàng hóa tại cửa hàng phụ trách: nhập hàng, xuất hàng, hàng tồn kho, hàng lỗi, hàng bán chậm, chạy, thông tin sản phẩm khớp với tem mác, kiểm kê hàng hóa...

- Đưa ra phương án đề xuất nhằm thúc đẩy hàng tồn kho.- Thực hiện luân chuyển hàng hóa theo yêu cầu từ cấp trên.

- Hướng dẫn và kiểm tra nhân viên thực hiện VM hàng ngày theo tiêu chuẩn VM.

Nhân sự

- Đề xuất tuyển dụng nhân viên với quản lý khu vực & bộ phận tuyển dụng.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nhân sự tại cửa hàng giúp phát triển đội ngũ.

- Sắp xếp lịch làm & theo dõi hiệu suất của từng nhân viên để đưa ra phương án cải thiện kịp thời.

Cơ sở vật chất

- Thông báo kịp thời tới cấp trên trực tiếp về hiện trạng cơ sở vật chất của cửa hàng quản lý, đưa ra đề xuất phương án xử lý (nếu có).

- Theo dõi tiến trình sửa chữa để đảm bảo chất lượng & tiêu chuẩn của công ty.

- Bảo vệ các tài sản của công ty

Khách hàng và thị trường

Khách hàng:

- Triển khai, phân chia data cho nhân viên gọi điện chăm sóc khách hàng để xây dựng tệp khách hàng thân thiết.

- Nắm bắt thị hiếu của khách hàng tại cửa hàng phụ trách để đưa ra các đề xuất về hàng hóa, chương trình phù hợp.

Thị trường:

- Thu thập thông tin về xu hướng, chương trình khuyến mãi, giá cả của các đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chương trình phù hợp cho cửa hàng phụ trách/ hệ thống.

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc linh hoạt tuỳ theo lịch cửa hàng 8h/ngày: 8h30-16h30, 12h-20h, 14h-22h, tháng nghỉ 4 ngày + 1 phép

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, độ tuổi < 35 tuổi

- Yêu cầu kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí tương đương ưu tiên lĩnh vực thời trang.

- Ngoại hình ưa nhìn, tươi tắn.

- Trung thực, nhiệt tình, chủ động và cam kết trong công việc

- Biết sử dụng Excel cơ bản, sử dụng trong việc làm báo cáo hàng ngày

Tại Hộ Kinh Doanh Loire Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và trẻ trung

- Được tính phép năm, thưởng vào các dịp Lễ, Tết, BHXH, tháng lương thứ 13...

- Nghỉ 4 ngày/ tháng

- Thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000 đến 12.000.000+/ tháng ( lương cứng + phụ cấp + thưởng doanh số)

- Chính sách ưu đãi mua hàng nội bộ cho vị trí QLCH: 3.600.000/ năm

- Được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đồ lót nữ

Địa chỉ làm việc

Tại khu vực HCM:

- 47 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, HCM

- 214F Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM

- 178 Nguyễn Trãi, Quận 1, HCM

- 138 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, HCM

Tại khu vực Hà Nội:

- 67 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- 105A1 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

- 189 Cầu Giấy, Hà Nội

- 214 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Loire

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin